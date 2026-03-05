Inscription
ATSEM/ASEM Tout-en-un

Sandrine Marichez

ActuaLitté
Ce guide s'adresse aux candidats préparant les concours externe, interne et de 3e voie d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM/ASEM). Ce guide s'adresse aux candidats préparant les concours externe, interne et de 3e voie d'agent (territorial) spécialisé des écoles maternelles (ATSEM/ASEM). Outre la présentation détaillée du métier et des fonctions de l'ATSEM, cet ouvrage très complet permet de préparer efficacement : L'EPREUVE D'ADMISSIBILITE - Questionnaire à choix multiples (concours externe) - Questions à réponse courte (3e concours) LES EPREUVES D'ADMISSION - Entretien avec un jury (épreuve commune) Des fiches de rappels de cours, 300 QCM d'entraînement corrigés et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de se familiariser avec chacune des épreuves.

Par Sandrine Marichez
Chez Studyrama

|

Auteur

Sandrine Marichez

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

ATSEM/ASEM Tout-en-un

Sandrine Marichez

Paru le 05/03/2026

384 pages

Studyrama

18,00 €

ActuaLitté
9782759059546
© Notice établie par ORB
