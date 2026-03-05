Agent de constatation principal des douanes de 2e classe

Un ouvrage complet Ce livre s'adresse aux candidats des concours externe (accessible au niveau brevet) et interne d'agent principal de constatation des douanes de 2e classe (branches administrative & surveillance). Outre la description détaillée qu'il contient sur le métier, le concours et l'environnement professionnel, ce guide tout-en-un vous permet de préparer efficacement : - Les épreuves de pré-admissibilité QCM de français, mathématiques, culture générale et raisonnement logique - L'épreuve d'admissibilité Cas pratique - Les épreuves d'admission Exercices physiques (branche surveillance) Entretien avec le jury