Réussir les écoles d'ingénieurs

Vous souhaitez faire une école d'ingénieurs ? Oui mais laquelle ? Grâce à ce guide, trouvez l'école de vos rêves. Prépa, post-bac, admissions parallèles, spécialité chimie, numérique, cosmétologie, etc... , apprentissage ou non, coût, campus, vous saurez TOUT pour faire le bon choix. Ce guide présente en détail l'ensemble des écoles d'ingénieurs, grâce à des fiches-écoles organisées par spécialité et niveau d'entrée. Chaque fiche donne, sur deux pages, toutes les caractéristiques concrètes des écoles : spécialités, coordonnées, coût, concours, programme et enveloppes horaires, nombre d'enseignants, stages durant la scolarité, associations, etc.