#Beaux livres

Créateurs et créatures de séries télévisées

Marie Maillos

ActuaLitté
Comme le Dr. Frankenstein abasourdi par l'éveil de sa créature, les créateurs de séries télévisées parlent de ce qui donne vie à leurs personnages comme d'une mystérieuse magie, d'une étincelle, et ont eux-même plutôt l'impression de les rencontrer que de les créer. En suivant les étapes de la création des personnages de série, puis leur évolution, leur développement, et la relation que les auteurs de séries américaines entretiennent avec eux, nous tentons d'éclaircir cette magie : d'expliquer d'où vient le personnage, ce qui lui permet d'exister, à sa façon, et en quoi le format sériel amène le personnage à se développer et se dévoiler d'une façon unique. Des scénaristes aux chercheurs en passant par les sériephiles, chacun y trouvera des ressources et des réflexions pour créer des personnages plus "vrais" que nature, ou pour les comprendre et les discuter.

Marie Maillos
Chez Presses Universitaires du Septentrion



Auteur

Marie Maillos

Editeur

Presses Universitaires du Septentrion

Genre

Télévision, radio

Créateurs et créatures de séries télévisées

Marie Maillos

Paru le 19/03/2026

372 pages

Presses Universitaires du Septentrion

30,00 €

ActuaLitté
9782757446362
© Notice établie par ORB
