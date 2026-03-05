Les dinosaures

Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Conçu pour les tout-petits, ces livres interactifs favorisent le développement de la reconnaissance visuelle, du vocabulaire, de la logique et de la motricité fine. Un excellent support pour apprendre tout en s'amusant !