Les dinosaures

JM Claude, Sarah Wade, Helen Senior

ActuaLitté
Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Cette collection de livre puzzle propose 21 pièces à associer avec les pages du livre, autour de thèmes familiers : animaux, formes, couleurs, chiffres. Chaque activité invite l'enfant à observer, nommer, associer et manipuler, dans une démarche ludique et interactive. Conçu pour les tout-petits, ces livres interactifs favorisent le développement de la reconnaissance visuelle, du vocabulaire, de la logique et de la motricité fine. Un excellent support pour apprendre tout en s'amusant !

Par JM Claude, Sarah Wade, Helen Senior
Chez Piccolia

|

Auteur

JM Claude, Sarah Wade, Helen Senior

Editeur

Piccolia

Genre

Livres puzzle

Les dinosaures

JM Claude, Sarah Wade, Helen Senior

Paru le 05/03/2026

12 pages

Piccolia

16,50 €

9782753079540
