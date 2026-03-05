Inscription
La Cornouaille par la pointe du Raz

FFRandonnée

Plus de 30 jours de randonnée à la découverte de la Cornouaille finistérienne, un des territoires les plus emblématiques de Bretagne. Au départ de Douarnenez, cette itinérance sur le GR®34 ou le GR®38 mène le randonneur jusqu'à Lorient en passant par le littoral (le fameux sentier des douaniers ? ! ) et la pointe du Raz ou par les terres, via Quimper et les montagnes noires. Quel que soit l'itinéraire choisi ? : magnifiques panoramas, grands espaces naturels préservés, villages authentiques et culture bretonne garantis ? !

