Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Airfryer express

Marmiton

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La puissance de Marmiton : la première communauté culinaire en France avec 30 millions de visiteurs uniques par mois et près de 80 000 recettes testées et approuvées par les internautes. Un dîner à préparer après votre journée de travail ? Vos enfants sont affamés et réclament leur repas dans la seconde ? Des invités imprévus qui arrivent dans moins d'une heure ? Pas de stress ! Avec votre Airfryer et les recettes de Marmiton, vous allez pouvoir préparer de délicieux repas en moins d'un instant ! Crevettes marinées au citron, sticks de mozzarella panés, brochettes de poulet sauce satay, mais aussi pancakes aux myrtilles, crumble poire cannelle et moelleux au chocolat coeur coulant : vous pouvez tout cuire à l'Airfryer ! Des recettes maison simples, (très) rapides et délicieuses. En 20 minutes, 0 stress, 100 % succès !

Par Marmiton
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Marmiton

Editeur

Michel Lafon

Genre

Cuisine au robot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Airfryer express par Marmiton

Commenter ce livre

 

Airfryer express

Marmiton

Paru le 12/03/2026

144 pages

Michel Lafon

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749964645
9782749964645
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.