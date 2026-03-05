Deux cent cinquante ans après La Richesse des Nations, l'héritage d'Adam Smith continue d'éclairer les débats sur la liberté, le travail et la prospérité. On résume souvent la pensée de l'économiste et philosophe Adam Smith à une formule : la "main invisible" . Pourtant, 250 ans après la publication de La Richesse des nations (1776), ses analyses frappent par leur modernité. Travail, salaires, prix, profits, impôts, rôle de l'Etat, inégalités, mondialisation naissante... Smith décrit un monde en mutation qui ressemble étrangement au nôtre. Il observe l'essor du capitalisme et la naissance d'une société industrielle, décortique la division du travail, interroge les mécanismes du marché et pose une question brûlante : que vaut la liberté économique si une partie de la population n'a pas les moyens de vivre dignement ? Il met aussi en garde contre les effets sociaux et politiques de la concentration des richesses, tout en défendant l'importance de l'éducation, de la justice et de l'intérêt général. Ce recueil de textes issus de l'ensemble de l'oeuvre d'Adam Smith insiste sur la modernité de ses idées, qui résonnent encore avec notre actualité, malgré les deux siècles et demi qui semblent nous en séparer.