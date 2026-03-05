Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Adam Smith

Loïc Geffrotin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux cent cinquante ans après La Richesse des Nations, l'héritage d'Adam Smith continue d'éclairer les débats sur la liberté, le travail et la prospérité. On résume souvent la pensée de l'économiste et philosophe Adam Smith à une formule : la "main invisible" . Pourtant, 250 ans après la publication de La Richesse des nations (1776), ses analyses frappent par leur modernité. Travail, salaires, prix, profits, impôts, rôle de l'Etat, inégalités, mondialisation naissante... Smith décrit un monde en mutation qui ressemble étrangement au nôtre. Il observe l'essor du capitalisme et la naissance d'une société industrielle, décortique la division du travail, interroge les mécanismes du marché et pose une question brûlante : que vaut la liberté économique si une partie de la population n'a pas les moyens de vivre dignement ? Il met aussi en garde contre les effets sociaux et politiques de la concentration des richesses, tout en défendant l'importance de l'éducation, de la justice et de l'intérêt général. Ce recueil de textes issus de l'ensemble de l'oeuvre d'Adam Smith insiste sur la modernité de ses idées, qui résonnent encore avec notre actualité, malgré les deux siècles et demi qui semblent nous en séparer.

Par Loïc Geffrotin
Chez Bréal

|

Auteur

Loïc Geffrotin

Editeur

Bréal

Genre

Economie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adam Smith par Loïc Geffrotin

Commenter ce livre

 

Adam Smith

Loïc Geffrotin

Paru le 05/03/2026

104 pages

Bréal

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749558400
9782749558400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.