Les déracinés de la Réunion

Marie-Germaine Périgogne

L'histoire des enfants réunionnais exilés en Creuse, à travers le témoignage de l'auteur. Dans ces pages, vous découvrirez bien plus qu'un récit d'exil : c'est une histoire de blessures profondes - d'abus, de violences, de harcèlements - mais aussi de courage, de résilience, de joie retrouvée. De 1962 à 1984, plus de deux mille enfants réunionnais ont été déplacés vers la métropole, souvent à leur insu, pour repeupler des campagnes françaises désertées. Ils n'étaient pas des pionniers, mais des enfants exilés, dépossédés de leurs racines et de leur nom. Dans la Creuse, ils grandissent loin du soleil, loin de la mer, loin de tout ce qui leur ressemblait. On leur a donné un autre nom, un autre acte de naissance, une autre vie. Deux identités, deux vérités contradictoires, un seul corps pour les porter.

Par Marie-Germaine Périgogne
Chez Nouvelles Sources

Auteur

Marie-Germaine Périgogne

Editeur

Nouvelles Sources

Genre

Littérature française

Les déracinés de la Réunion

Marie-Germaine Périgogne

Paru le 05/03/2026

280 pages

Nouvelles Sources

20,00 €

9782490839971
