Et si ce que l'on cherche à atteindre nous éloignait de ce que l'on est déjà ? Ce texte court fissure le mythe de la réussite et dévoile un autre espace : celui d'une vie vécue sans devoir se justifier, prouver ou mériter quoi que ce soit. On croit que ça ira mieux quand. Quand on aura coché toutes les cases, qu'on sera reconnu, validé, visible. Alors on avance, on prouve, on grimpe avec, parfois, l'impression de courir à côté de soi. Et un jour, ça flanche. La motivation fatigue, le sens s'effrite, et une question monte - claire, implacable, un peu vertigineuse : "Tout ça... pour quoi, exactement ? " Le mirage de la réussite parle de ce moment-là. Pas d'un échec. D'un réveil. Celui qui surgit quand l'extérieur ne suffit plus à apaiser l'intérieur. Quand le désir d'être "à la hauteur" se révèle pour ce qu'il est : un contrat invisible, fondé sur la peur de ne pas être assez. Ce texte court ne condamne pas la réussite. Il en dévoile les dessous : le manque qu'elle tente de combler, la valeur qu'on croit devoir mériter, la tension d'un moi toujours à défendre. Il n'offre pas de réponse, mais ouvre une brèche. Celle où l'on commence à poser les armes. Celle où l'on découvre que ce qu'on cherchait n'était jamais "au bout" , mais déjà là, dans un rapport plus simple, plus vivant, plus vrai à soi.