40 hadiths sur l'hygiène et les menstrues

Découvrez, au travers d'une sélection de 40 hadiths, la Sunna du Prophète Mu?ammad sur la question de l'hygiène et des menstrues ! Commentées par des érudits tels qu'Ibn Taymiyya, al-Nawa?wi?, al-Sha?fi?i?, Ibn Qayyim ou al-Qurt?ubi?, ces narrations aideront les lectrices et lecteurs à se faire une idée plus fine de ce que dit l'islam au sujet des règles et des dispositions à prendre vis-à-vis de l'hygiène et des menstrues. Chaque hadith est proposé en français ainsi qu'en arabe, avec sa source.