Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

40 hadiths sur l'hygiène et les menstrues

Rym K.

ActuaLitté
Découvrez, au travers d'une sélection de 40 hadiths, la Sunna du Prophète Mu?ammad sur la question de l'hygiène et des menstrues ! Commentées par des érudits tels qu'Ibn Taymiyya, al-Nawa?wi?, al-Sha?fi?i?, Ibn Qayyim ou al-Qurt?ubi?, ces narrations aideront les lectrices et lecteurs à se faire une idée plus fine de ce que dit l'islam au sujet des règles et des dispositions à prendre vis-à-vis de l'hygiène et des menstrues. Chaque hadith est proposé en français ainsi qu'en arabe, avec sa source.

Par Rym K.
Chez Anissa éditions

|

Auteur

Rym K.

Editeur

Anissa éditions

Genre

Islam

40 hadiths sur l'hygiène et les menstrues

Rym K.

Paru le 05/03/2026

100 pages

Anissa éditions

11,90 €

9782487537095
