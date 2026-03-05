Les Racines du Coran

Voici un cahier d'étude pratique pour entrer dans le Coran par ses mots les plus fréquents. Construit autour des 500 termes les plus répétés dans le Livre, il permet de les reconnaître rapidement dans la récitation, d'en comprendre le sens, puis de remonter à leur racine arabe afin de découvrir tout un réseau de significations. Chaque entrée guide pas à pas : le mot en écriture coranique, sa translittération, sa traduction, un exemple de verset, puis ses variantes issues de la même racine. Le lecteur est aussi invité à tracer et écrire les mots, afin d'ancrer la mémorisation et vivre une expérience d'apprentissage spirituelle et concrète.