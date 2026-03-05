Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La Roqya à la lumière du Tawhid

Larbi Al-Khattab

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui largement répandue mais souvent déformée, la Roqya suscite curiosité, questions... et parfois inquiétude. Ce livre offre enfin une compréhension claire, authentique et accessible de cette pratique spirituelle essentielle de l'Islam. En plongeant dans son histoire - des incantations préislamiques jusqu'à la purification opérée par le Prophète - l'ouvrage dévoile comment la Roqya est devenue un acte d'adoration pur, fondé sur le Coran, la Sunna et la confiance totale en Allah. Vous y découvrirez : Les bases spirituelles de la Roqya, expliquées simplement ; Les erreurs à éviter et les pratiques occultes qui n'ont rien d'islamique ; Les méthodes légiférées, approuvées par les savants ; Les critères pour reconnaître un praticien fiable et se protéger des charlatans ; Une réponse claire et apaisante à la question : demander la Rom est-il déconseillé ? Que vous soyez débutant, curieux, ou en quête de repères fiables, ce livre est un guide indispensable pour comprendre comment la Roqya apaise, protège et guérit - non par superstition, mais par un retour sincère vers le Créateur. Un ouvrage éclairant, moderne et profondément spirituel, qui redonne à la Roqya sa véritable place : celle d'un chemin vers la guérison et la sérénité intérieure.

Par Larbi Al-Khattab
Chez Edition pour tous

|

Auteur

Larbi Al-Khattab

Editeur

Edition pour tous

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Roqya à la lumière du Tawhid par Larbi Al-Khattab

Commenter ce livre

 

La Roqya à la lumière du Tawhid

Larbi Al-Khattab

Paru le 10/02/2026

234 pages

Edition pour tous

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487395688
9782487395688
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.