La Roqya à la lumière du Tawhid

Aujourd'hui largement répandue mais souvent déformée, la Roqya suscite curiosité, questions... et parfois inquiétude. Ce livre offre enfin une compréhension claire, authentique et accessible de cette pratique spirituelle essentielle de l'Islam. En plongeant dans son histoire - des incantations préislamiques jusqu'à la purification opérée par le Prophète - l'ouvrage dévoile comment la Roqya est devenue un acte d'adoration pur, fondé sur le Coran, la Sunna et la confiance totale en Allah. Vous y découvrirez : Les bases spirituelles de la Roqya, expliquées simplement ; Les erreurs à éviter et les pratiques occultes qui n'ont rien d'islamique ; Les méthodes légiférées, approuvées par les savants ; Les critères pour reconnaître un praticien fiable et se protéger des charlatans ; Une réponse claire et apaisante à la question : demander la Rom est-il déconseillé ? Que vous soyez débutant, curieux, ou en quête de repères fiables, ce livre est un guide indispensable pour comprendre comment la Roqya apaise, protège et guérit - non par superstition, mais par un retour sincère vers le Créateur. Un ouvrage éclairant, moderne et profondément spirituel, qui redonne à la Roqya sa véritable place : celle d'un chemin vers la guérison et la sérénité intérieure.