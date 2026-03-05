Inscription
Sec & gourmand

Frédéric Raevens, Line Couvreur

"Moins d'eau, plus de goût. Plus de goût, moins de déchets. Plus de liberté, moins de contraintes" Cuisiner des produits secs, c'est renouer avec une tradition millénaire, mais avec une vision résolument moderne : écologique, pratique, et surtout gourmande. Récoltés à pleine maturité, séchés avec soin, ces aliments concentrent l'essence même du goût. Plus légers à transporter, plus simples à conserver, toujours de saison et sans gaspillage, ils révèlent en cuisine une richesse insoupçonnée. Champignons, algues, fruits, légumes : séchés, ils deviennent plus intenses, plus sains, plus malins. Vous découvrirez ici 85 recettes simples ou plus audacieuses, des conseils pratiques, des histoires d'ingrédients et surtout une nouvelle façon de concevoir l'alimentation : bonne à manger, bonne à penser.

Chez Racine Lannoo

Racine Lannoo

Cuisine bio, diététique, équil

Paru le 05/03/2026

176 pages

Racine Lannoo

27,50 €

9782390253747
