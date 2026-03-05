Elle doit percer certains secrets. Il doit les protéger. Salem Salazar est fascinée par la mort. Mouton noir d'une famille riche en scandales, elle arrive à l'université de Mortimer avec une seule obsession : découvrir la vérité sur la disparition mystérieuse de sa soeur aînée. Mais à peine arrivée, elle réalise que sa soeur n'est pas la seule à avoir disparu dans des circonstances étranges... et que Mortimer cache des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'aurait imaginé. Cazimir Van Der Waal, lui, n'a jamais cessé de la surveiller. Etudiant et artiste au passé trouble, il nourrit des secrets aussi profonds que son désir pour les jeunes femmes aux yeux dorés. Et Salem, déterminée et intrépide, est exactement le genre de défi qui attise son appétit. Elle est méthodique, glaciale, prête à tout pour découvrir la vérité. Il est fougueux, imprévisible, dangereux. Ensemble, ils forment un duo incandescent, traqué par des sociétés secrètes et par la mort elle-même.