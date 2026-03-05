Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Enigma

RuNyx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle doit percer certains secrets. Il doit les protéger. Salem Salazar est fascinée par la mort. Mouton noir d'une famille riche en scandales, elle arrive à l'université de Mortimer avec une seule obsession : découvrir la vérité sur la disparition mystérieuse de sa soeur aînée. Mais à peine arrivée, elle réalise que sa soeur n'est pas la seule à avoir disparu dans des circonstances étranges... et que Mortimer cache des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'aurait imaginé. Cazimir Van Der Waal, lui, n'a jamais cessé de la surveiller. Etudiant et artiste au passé trouble, il nourrit des secrets aussi profonds que son désir pour les jeunes femmes aux yeux dorés. Et Salem, déterminée et intrépide, est exactement le genre de défi qui attise son appétit. Elle est méthodique, glaciale, prête à tout pour découvrir la vérité. Il est fougueux, imprévisible, dangereux. Ensemble, ils forment un duo incandescent, traqué par des sociétés secrètes et par la mort elle-même.

Par RuNyx
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

RuNyx

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Enigma par RuNyx

Commenter ce livre

 

Enigma

RuNyx

Paru le 04/06/2026

500 pages

Editions Contre-Dires

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901041
9782386901041
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.