L'enfant perdu

2 millions de lectrices suivent l'inspectrice Lottie Parker ! "Les horreurs d'hier font les crimes d'aujourd'hui" L'inspectrice Lottie Parker est appelée pour enquêter sur le meurtre d'une femme âgée, Tessa Ball, sauvagement assassinée chez sa fille Marian. Lorsque Lottie et son collègue Boyd arrivent sur les lieux du crime, ils découvrent que Marian a disparu et que sa fille, Emma, est profondément traumatisée. Quelques jours plus tard, c'est une ferme voisine qui est incendiée et qui fait un mort, et une autre victime qui est retrouvée atrocement mutilée sur les marches de l'hôpital... Lottie Parker comprend que ces événements sont liés et qu'il faut agir vite ! "Les secrets d'enfance tuent" Lottie Parker découvre rapidement que les meurtres et les disparitions sur lesquels elle enquête avec son équipe la conduisent vers l'asile Saint-Declan, lieu lugubre où, quelques années auparavant, plusieurs enfants furent maltraités avant d'être adoptés. Plus troublant encore, Lottie Parker découvre que son père, ancien policier, avait enquêté sur ces affaires de maltraitance peu de temps avant de se suicider. Ignorant presque tout des raisons qui ont conduit son père à se donner la mort, Lottie sait que cette affaire pourrait lui apporter les réponses aux questions qu'elle se pose depuis des années. Mais jusqu'où est-elle prête à creuser pour découvrir la vérité ? Parviendra-t-elle à arrêter les coupables avant qu'une nouvelle vie ne soit fauchée ?