Voir venir

Lucile Novat

ActuaLitté
A Saint-Denis, voisin de la nécropole royale, se trouve un étonnant et imposant édifice : la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Vanessa est aujourd'hui surveillante dans cet internat de jeunes filles revêtant tantôt des airs de château de conte, tantôt de maison hantée. Véritable cheffe d'orchestre de ce roman choral, elle nous invite à faire la connaissance de quatre pensionnaires : Lou, Yasmine, Adèle et Suzanne. Ces adolescentes portent toutes un lourd symbole, une médaille remise à leur père ou à leur grand-père, leur clé pour entrer ici. Leur présent et leur passé s'entremêlent, le temps se détraque, jusqu'à ce drame irrémédiable, que personne n'avait vu venir. Dans un premier roman singulier, Lucile Novat détourne les codes du genre et donne à ce conte vénéneux des accents résolument modernes

Par Lucile Novat
Chez Editions du sous-sol

Lucile Novat

Editions du sous-sol

Littérature française

Voir venir

Lucile Novat

Paru le 05/03/2026

192 pages

Editions du sous-sol

20,00 €

9782386630484
