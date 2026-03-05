Silence, je reprends le contrôle de ma guérison !

Un ouvrage puissant, incarné et exigeant pour tous ceux qui veulent comprendre, guérir et reprendre leur vie en main. La vie ne suit pas le courant du monde, mais l'élan que vous osez réveiller en vous ! Dans cet ouvrage, Frédérique Shine retrace une trajectoire hors normes jalonnée de traumatismes, d'emprise, d'effondrement physique, d'errance médicale et de confrontations avec la mort. Mais ce livre n'est pas le récit d'une chute. C'est le récit d'une reconstruction consciente. Après plusieurs années de recherche et d'exploration scientifique, l'autrice met en lumière ce qui se joue réellement dans le corps et le cerveau lorsque tout s'effondre. En se basant sur les apports des neurosciences, de la biologie et de la physiologie du stress, vous comprendrez alors les mécanismes du bien-être. Au fil des pages, vous trouverez des pistes concrètes pour mieux vous connaître, décoder les signaux de votre corps et à devenir pleinement acteur de votre santé et de votre vie. Que vous traversiez la douleur, la maladie, l'épuisement ou une perte de sens, vous découvrirez comment préserver votre équilibre, tant physique que psychique et émotionnel.