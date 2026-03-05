Inscription
#Essais

Pollutions énergétiques de la maison

Marine Moune

Un ouvrage complet et très pratique sur les pollutions énergétiques qui affectent l'espace domestique, avec des clés concrètes pour les ressentir, les comprendre et les traiter. Et si votre maison était le reflet direct de vos énergies intérieures ? Souvent invisible, l'énergie de votre lieu de vie agit pourtant profondément sur votre bien-être, votre équilibre émotionnel et même votre santé. Fatigue inexpliquée, tensions récurrentes, insomnies ou mal-être diffus : et si cela venait de votre habitat ? Ce guide pratique, clair et accessible propose une exploration complète des pollutions énergétiques de la maison. Il vous aidera à reconnaître les signes d'un lieu perturbé, à ressentir les énergies de façon subtile, à en comprendre les sources, mais surtout, à agir en conscience pour harmoniser votre espace de vie. Au fil des pages, vous découvrirez des rituels simples mais puissants, des protocoles ciblés selon vos situations du moment - emménagement, deuil, séparation, naissance... - ainsi que des outils concrets pour renforcer durablement la protection énergétique de votre foyer. Bien plus qu'un manuel de purification, ce livre est une invitation à faire de votre maison un cocon sacré, aligné avec votre vibration intérieure.

Auteur

Editeur

Genre

Magnétisme

Pollutions énergétiques de la maison

Marine Moune

Paru le 12/03/2026

220 pages

Exergue

17,00 €

9782385383381
