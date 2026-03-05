Adorables Capybaras

Plonge dans l'univers paisible et amusant des capybaras avec ce cahier d'activités de 40 pages, conçu pour éveiller la curiosité et la créativité des enfants. Ce livre propose de nombreux jeux variés : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, et jeux des intrus. Les jeunes curieux pourront aussi s'amuser avec des activités manuelles comme des cartes de jeux à détacher, une maquette de capybara à construire, des cartes postales et plus de 100 stickers en relief pour décorer et personnaliser leurs créations. Un cahier ludique et attendrissant, à l'image de ces adorables animaux !