Adorables Axolotls

Découvrez l'univers fascinant des axolotls avec ce cahier d'activités de 40 pages, à la fois solide et plein de surprises ! Ce livre regorge de jeux variés pour s'amuser tout en apprenant : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, ou encore jeux des intrus. Les enfants pourront prolonger le plaisir avec des activités manuelles créatives, comme des cartes à détacher, une maquette d'axolotl à construire, des marque-pages, des guirlandes et plus de 100 stickers en relief à coller partout pour une touche de fun et de texture. Une belle idée d'activité ludique et originale qui séduira tous les amoureux de ces étranges mais craquantes petites créatures aquatiques !