Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Adorables Axolotls

Grenouille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez l'univers fascinant des axolotls avec ce cahier d'activités de 40 pages, à la fois solide et plein de surprises ! Ce livre regorge de jeux variés pour s'amuser tout en apprenant : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, ou encore jeux des intrus. Les enfants pourront prolonger le plaisir avec des activités manuelles créatives, comme des cartes à détacher, une maquette d'axolotl à construire, des marque-pages, des guirlandes et plus de 100 stickers en relief à coller partout pour une touche de fun et de texture. Une belle idée d'activité ludique et originale qui séduira tous les amoureux de ces étranges mais craquantes petites créatures aquatiques !

Par Grenouille
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Adorables Axolotls par Grenouille

Commenter ce livre

 

Adorables Axolotls

Grenouille trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

40 pages

Grenouille éditions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384863303
9782384863303
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.