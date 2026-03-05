Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Journal d'un aigle royal

Cécile Denis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette collection propose des documentaires animaliers d'un genre nouveau, puisqu'il s'agit d'un journal intime écrit à la première personne, par l'animal lui-même. Nous découvrons Azur, un jeune aiglon pesant à peine 100 grammes, qui éclot un beau jour de mai. A travers le journal intime qu'il tient, nous partageons son quotidien, depuis ses premiers instants dans l'aire jusqu'aux épreuves qu'il doit affronter pour survivre. On y suit sa vie au nid, l'attention et le rôle de ses parents dans son apprentissage, puis le moment décisif de son premier envol. Comment parviendra-t-il ensuite à subsister seul, à se nourrir, à défendre son territoire et à trouver une compagne ?? Le récit évoque aussi sa relation complexe avec l'homme ? : d'abord admiré, puis persécuté, avant de devenir une espèce enfin protégée. Ce journal nous invite à prendre du recul sur notre rapport à la nature et à redécouvrir la beauté d'une espèce fascinante.

Par Cécile Denis
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Cécile Denis

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Insectes et oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Journal d'un aigle royal par Cécile Denis

Commenter ce livre

 

Journal d'un aigle royal

Cécile Denis

Paru le 05/03/2026

64 pages

Grenouille éditions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384862924
9782384862924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.