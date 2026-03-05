Journal d'un aigle royal

Cette collection propose des documentaires animaliers d'un genre nouveau, puisqu'il s'agit d'un journal intime écrit à la première personne, par l'animal lui-même. Nous découvrons Azur, un jeune aiglon pesant à peine 100 grammes, qui éclot un beau jour de mai. A travers le journal intime qu'il tient, nous partageons son quotidien, depuis ses premiers instants dans l'aire jusqu'aux épreuves qu'il doit affronter pour survivre. On y suit sa vie au nid, l'attention et le rôle de ses parents dans son apprentissage, puis le moment décisif de son premier envol. Comment parviendra-t-il ensuite à subsister seul, à se nourrir, à défendre son territoire et à trouver une compagne ?? Le récit évoque aussi sa relation complexe avec l'homme ? : d'abord admiré, puis persécuté, avant de devenir une espèce enfin protégée. Ce journal nous invite à prendre du recul sur notre rapport à la nature et à redécouvrir la beauté d'une espèce fascinante.