Licornes

Grenouille

Plongez dans un monde féerique avec ce cahier d'activités de 36 pages dédié à l'univers magique des licornes ! Soigneusement fabriqué, il propose une multitude de jeux amusants et éducatifs : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, et jeux des intrus. Les enfants pourront aussi laisser libre cours à leur imagination grâce à des activités manuelles enchantées : cartes à détacher, maquette de licorne à construire et plus de 100 stickers métallisés scintillants. Sa couverture à effet holographique apporte une touche de magie irrésistible, parfaite pour faire briller les yeux des petits rêveurs.

Par Grenouille
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

Licornes

Grenouille trad. Vincent Coigny

Paru le 05/03/2026

36 pages

Grenouille éditions

11,90 €

ActuaLitté
