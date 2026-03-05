Plongez dans un monde féerique avec ce cahier d'activités de 36 pages dédié à l'univers magique des licornes ! Soigneusement fabriqué, il propose une multitude de jeux amusants et éducatifs : points à relier, labyrinthes, énigmes, cherche et trouve, et jeux des intrus. Les enfants pourront aussi laisser libre cours à leur imagination grâce à des activités manuelles enchantées : cartes à détacher, maquette de licorne à construire et plus de 100 stickers métallisés scintillants. Sa couverture à effet holographique apporte une touche de magie irrésistible, parfaite pour faire briller les yeux des petits rêveurs.