Mon super livre de coloriages - Pâques

Idéal pour stimuler la créativité des enfants de 3 à 6 ans ! Ce livre de 125 coloriages propose des scènes printanières à colorier : poussins, lapins et petits personnages de la nature et de la ferme croisent fées, licornes et dinosaures dans une joyeuse chasse aux oeufs de Pâques ! Les dessins imprimés sur un beau papier blanc sont mignons et variés. Sur chaque page, une courte phrase stimule l'imagination et permet d'apprendre du vocabulaire. En bonus, une page de stickers en couleur va faire le bonheur des jeunes artistes !