Mon super livre de coloriages - Pâques

L'atelier Cloro

ActuaLitté
Idéal pour stimuler la créativité des enfants de 3 à 6 ans ! Ce livre de 125 coloriages propose des scènes printanières à colorier : poussins, lapins et petits personnages de la nature et de la ferme croisent fées, licornes et dinosaures dans une joyeuse chasse aux oeufs de Pâques ! Les dessins imprimés sur un beau papier blanc sont mignons et variés. Sur chaque page, une courte phrase stimule l'imagination et permet d'apprendre du vocabulaire. En bonus, une page de stickers en couleur va faire le bonheur des jeunes artistes !

Par L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mon super livre de coloriages - Pâques

L'atelier Cloro

Paru le 05/03/2026

128 pages

1, 2, 3 Soleil !

5,00 €

ActuaLitté
9782384536696
