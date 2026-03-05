Inscription
#Essais

Raisonnablement sexiste

Laurent Obertone

"LE LIVRE QUI PULVERISE LE CATECHISME FEMINISTE". LE FIGARO Jamais les hommes et les femmes n'ont été à ce point malmenés, niés, séparés les uns des autres, par une époque qui semble jurer leur perte. Une relation déjà difficile, chaque jour un peu plus empoisonnée. D'un côté les salauds qu'il faut déconstruire, de l'autre les malheureuses oppressées, victimes du patriarcat sexiste. Féminisme Netflix, wokisme "non binaire" , théorie du genre dans les écoles... L'évolution des rapports amoureux, de la sexualité, des familles et des couples s'avère catastrophique. Il est temps de renverser la vapeur. Spécialiste des vérités qui dérangent, Laurent Obertone rompt une nouvelle fois avec le dogme, pulvérise les tabous et nous plonge dans un bain de réel. Comprendre les hommes et les femmes, les ramener à leurs particularités et aspirations fondamentales, pour mieux les réconcilier, les unir et les accomplir. Lecteurs et lectrices, voici l'heure du bilan sans concession, et du traitement de choc. Dans cette tragédie dont nous sommes les héros, vous seuls pouvez remettre les choses à l'endroit. Tel est l'objet de ce livre décapant. Tel sera le tombeau du politiquement correct.

Par Laurent Obertone
Chez Editions Magnus

Auteur

Laurent Obertone

Editeur

Editions Magnus

Genre

Sexualité

Raisonnablement sexiste

Laurent Obertone

Paru le 05/03/2026

Editions Magnus

11,00 €

9782384220793
© Notice établie par ORB
