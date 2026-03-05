Inscription
#Roman étranger

Bobby

Kim Scott

Les premiers contacts entre les colons européens et le peuple Noongar vus par les yeux d'un jeune garçon aborigène curieux, intelligent et débrouillard. Un roman puissant et sensible sur la rencontre des cultures dans un style unique évoquant les voix des conteurs du Temps du Rêve. 1826. Curieux, intelligent et débrouillard, Bobby Wabalanginy, jeune garçon du peuple Noongar, enfant des dunes et des eaux, se lie d'amitié avec les nouveaux arrivants venus d'au-delà de l'horizon. Sur les côtes sud de l'Australie-Occidentale, les rêves, les danses et les chants des Aborigènes se mêlent aux ambitions des colons européens. Fasciné par leur langue, Bobby apprend à l'écrire et à la parler. Il guide ses nouveaux amis pour explorer le pays, cultiver la terre et chasser la baleine. Entre amitié et domination, fascination et dépossession, Bobby devient le témoin d'un monde qui bascule. La façon dont la colonie se développe n'est pas du goût de tous. Alors que les Européens imposent des règles de plus en plus strictes, les Anciens de Bobby décident qu'ils doivent réagir.

Par Kim Scott
Chez Synchronique éditions

|

Auteur

Kim Scott

Editeur

Synchronique éditions

Genre

Littérature anglo-saxonne

Bobby

Kim Scott trad. Nadine Gassie

Paru le 19/03/2026

384 pages

Synchronique éditions

22,00 €

9782382391044
