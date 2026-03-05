Inscription
#Essais

Le Guide des pratiques extraordinaires du chamane

José Luis Stevens

58 pratiques chamaniques pour se transformer spirituellement. Une magnifique synthèse du savoir chamanique de toutes les cultures du monde par l'un des enseignants internationaux les plus populaires. Outils puissants pour la transformation spirituelle. Le Livre des pratiques extraordinaires du chamane est un véritable trésor de pratiques chamaniques éprouvées, conçues pour vous aider à atteindre une transformation personnelle radicale. Fort de plusieurs décennies d'expérience en tant que praticien chamanique et enseignant spirituel, l'auteur José Luis Stevens propose cinquante-huit pratiques simples mais d'une efficacité extraordinaire pour favoriser votre croissance spirituelle. Les pratiques de ce livre sont organisées en six catégories : Les préparatifs : Acquérir les bases essentielles ; L'énergétique : Libérer et rediriger l'énergie bloquée ; Le relationnel : Approfondir vos relations avec les autres, la nature et vous-même ; Le physique : Utiliser votre corps comme un portail vers le divin ; La créativité : Exploiter le pouvoir de l'imagination pour votre croissance spirituelle ; Les perceptions : Apprendre à percevoir les choses d'une manière nouvelle et originale. Contrairement aux idées reçues, Stevens affirme qu'il n'est pas nécessaire de participer à des retraites intensives ni de quitter son foyer, son travail et ses relations pour accéder à la croissance spirituelle. Vous pouvez vous éveiller dès maintenant, aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui vous entourent.

Par José Luis Stevens
Chez Editions Véga

Auteur

José Luis Stevens

Editeur

Editions Véga

Genre

Celtisme, druidisme

Le Guide des pratiques extraordinaires du chamane

José Luis Stevens

Paru le 19/03/2026

288 pages

Editions Véga

18,00 €

9782381355221
© Notice établie par ORB
