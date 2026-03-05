La Dérive de Paula Delsol

Qui se souvient que "La Dérive" (1964) de Paula Delsol aurait pu rejoindre la Nouvelle Vague ?? Portrait d'une jeune femme en rupture familiale, libre dans ses désirs mais dépendante affectivement, le film fut jugé scandaleux et interdit aux moins de 18 ans. Ce livre en éclaire la modernité : un récit féministe avant l'heure, une mise en scène mobile, un réalisme des corps et du quotidien. S'appuyant sur des archives et des entretiens inédits, l'autrice retrace la genèse, la production et la réception de ce " chef-d'oeuvre caché " du cinéma français, et interroge les raisons de l'oubli de Delsol avant sa redécouverte actuelle, traçant des ponts entre histoire des femmes cinéastes et mémoire du patrimoine.