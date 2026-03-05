Au coeur des heures les plus sombres de la fin du colonialisme. Un thriller brillant et moite. Allongé dans son lit, les stores baissés, Théo regarde sans les voir les images qui défilent sur l'écran de télévision. Il attend. Il l'attend, elle. Pour parler. Elle, c'est Claire. Côté vie privée, elle est mère de deux filles pleines de vie, épouse d'un homme qui ne jure que par les cours de ses cryptomonnaies et ses sorties entre copains. Côté vie professionnelle, elle est coach indépendante, elle fait son métier avec tact et application, à juste distance. Elle réserve ses émotions pour un autre pan de sa vie : elle est bénévole aux soins palliatifs dans un hôpital. Quand le temps le lui permet. Du moins c'est ce qu'elle aime se raconter. Un nouvel arrivant requiert toute son attention. Elle est impatiente de le retrouver. Elle sent qu'il peut l'arracher à son quotidien par ses récits. Et qu'elle ne pourra résister. Même si ce voyage l'emmène à des milliers de kilomètres et des décennies en arrière. Et qu'il y aura un prix à payer. La Saison des pluies est le premier opus d'une série de trois romans indépendants qui auront pour toile de fond les événements marquants qui ont émaillé la période postcoloniale au Congo.