Quand le sexe n'a pas d'âge... et l'amour non plus !

Et si le désir n'avait pas d'âge ? Et si la tendresse, la séduction, la sensualité demeuraient des compagnons de l'âge qui avance aussi essentiels que la mémoire ou la santé ? Serge Guérin lève le voile sur un tabou qui persiste : celui de la vie amoureuse et sexuelle après 55 ans. Loin des clichés d'une vieillesse asexuée ou résignée, il montre combien la maturité peut être le temps d'une sexualité souvent plus épanouie. Entretiens et chiffres à l'appui, il explore la transformation des corps, la redéfinition du couple, la place du plaisir, mais aussi les nouvelles solitudes. Dans une société qui glorifie la jeunesse et l'apparence, ce livre propose une autre vision : celle d'un vieillissement sensible et sensuel, où la relation à l'autre devient un acte de résistance, de vitalité et de liberté. Une invitation à penser la sexualité comme une composante du bien-vieillir - ; un langage du corps et du coeur qui ne connaît pas de date de péremption !