Doux printemps

Colorie avec de l'eau, et regarde les jolies scènes du printemps apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître des scènes et animaux printaniers adorables : l'heure du goûter avec le marchand de glaces, la chasse aux oeufs de Pâques, les animaux mignons de la ferme, le pique-nique au bord de l'étang... Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !