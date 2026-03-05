Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Doux printemps

Ahorine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Colorie avec de l'eau, et regarde les jolies scènes du printemps apparaître en couleurs ! C'est magique ! Il suffit de remplir son pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet pour voir apparaître des scènes et animaux printaniers adorables : l'heure du goûter avec le marchand de glaces, la chasse aux oeufs de Pâques, les animaux mignons de la ferme, le pique-nique au bord de l'étang... Attends un peu : les décors disparaissent quand les pages sèchent pour pouvoir recommencer à l'infini ! Une nouvelle manière de colorier à l'eau sans se tacher !

Par Ahorine
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Ahorine

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Doux printemps par Ahorine

Commenter ce livre

 

Doux printemps

Ahorine

Paru le 05/03/2026

5 pages

Editions Gründ

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324037870
9782324037870
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.