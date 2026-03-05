2 000 QCM de français, culture générale, mathématiques et tests psychotechniques

Un livre d'entraînement intensif pour préparer les épreuves de préadmissibilité et de QCM des concours de catégories C et B et faire la différence le jour J. Ce livre vous permettra de réussir vos épreuves écrites de préadmissibilité en français, culture générale, mathématiques et tests psychotechniques aux concours de la fonction publique de catégories B et C. Il vous accompagnera également dans votre entraînement à toute épreuve de type QCM. Pour une préparation optimale, il propose : - des tests d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; - un planning de révision pour organiser votre préparation ; - 2 000 QCM corrigés classés par thèmes et sous-thèmes, pour vous entraîner de manière intensive ; - des QCM d'annales corrigés et des sujets blancs pour vous mettre dans les conditions du jour J ; - les conseils pour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter. OFFERT en ligne : - 20 tutos pour décrypter les tests psychotechniques ; - un fil d'actu mois par mois pour tout savoir de l'actualité ; - + d'annales corrigées pour approfondir votre entraînement.