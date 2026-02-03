Inscription
#Roman étranger

Amok ou le fou de Malaisie

Stefan Zweig

ActuaLitté
Sur un paquebot qui le ramène vers l'Europe, le narrateur croise, en pleine nuit, un passager solitaire et troublé. Le lendemain, cet inconnu lui propose un verre et lui demande de l'écouter. Commence alors une confession, rythmée par les coups de l'horloge, qui le plonge dans l'univers mental d'un médecin colonial hanté par une passion irrésistible. Pris au piège du désir et de l'orgueil, il a commis un geste insensé. Depuis, la honte et la culpabilité l'entraînent dans une course sans retour, comparable à l' "amok" , cette crise de fureur meurtrière que rien n'arrête. Zweig installe un huis clos mental d'une rare intensité. Dans la moiteur de l'Asie coloniale, il observe la violence des pulsions, le poids de la solitude et les failles intimes de son protagoniste. rueLaplace éditions propose des livres en grands caractères dont le confort de lecture est inégalé grâce à une mise en pages adaptée, à la police de caractères LUCIOLE - spécialement conçue pour les malvoyants -, aux interlettrages, aux intermots, aux interlignages optimisés, et à une impression contrastée sur un papier opaque et léger.

Par Stefan Zweig
Chez Rue Laplace Editions

|

Auteur

Stefan Zweig

Editeur

Rue Laplace Editions

Genre

Littérature Allemande

Retrouver tous les articles sur Amok ou le fou de Malaisie par Stefan Zweig

Commenter ce livre

 

Amok ou le fou de Malaisie

Stefan Zweig trad. Olivier Bournac, Alzir Hella

Paru le 03/02/2026

224 pages

Rue Laplace Editions

20,00 €

ActuaLitté
9782385571375
