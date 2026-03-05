L'amour, l'exil, la liberté

Vingt-deux poètes afghans livrent leur douleur et leurs espoirs dans ce recueil né de la chute de Kaboul en 2021. " Elle se soulève telle une ruine dans les rues, liberté Sous les lames, les poignards et la fusillade, liberté. Ô fille de Kaboul, tourbillons de vents en furie De ta gorge serrée à chaque fois s'élance la liberté. " Mahtâb Sâhel C'est un cri de révolte poussé par vingt-deux poétesses et poètes d'Afghanistan. Elles et ils racontent la vie, les luttes, la colère. Expression d'un désir de liberté et fruits de l'espérance, ces poèmes sont d'une portée universelle. Préfacée par Olivier Weber, cette anthologie a été traduite et pensée par Belgheis Alavi.