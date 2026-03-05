Quand l'infidélité menace de briser une famille... Nadia McCarthy, décoratrice d'intérieur talentueuse, mène une vie paisible à Paris avec son mari Nicolas, un écrivain renommé, et leurs deux enfants. Tout bascule quand des photos de ce dernier en compagnie d'une jeune actrice sont publiées dans la presse à scandale. D'autant que celle-ci annonce bientôt sa grossesse... Dévastée, Nadia trouve du réconfort auprès de ses trois soeurs : Athena, cheffe végane et animatrice d'une émission à succès, Venetia, créatrice de mode, et Olivia, juge à la cour supérieure de justice de New York. Mais Nadia devra prendre sa décision seule. Est-elle prête à pardonner à son mari ?