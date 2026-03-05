Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Et ensuite, le silence

Rose Mallai

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous couvert du portrait d'une famille en apparence ordinaire, les coulisses d'un drame domestique. Le 1er janvier, au 10 rue Georges-Marie, l'irréparable a été commis. Charlotte et Martin forment avec leurs enfants une famille sans histoires. Et pourtant... Alors que Charlotte décide sur les conseils de sa psychologue de se livrer dans un journal, se dévoile peu à peu une réalité que nul ne pouvait soupçonner. De Charlotte ou de Martin, qui est le vrai coupable ? Qui est la victime ?

Par Rose Mallai
Chez Pocket

|

Auteur

Rose Mallai

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et ensuite, le silence par Rose Mallai

Commenter ce livre

 

Et ensuite, le silence

Rose Mallai

Paru le 05/03/2026

336 pages

Pocket

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353953
9782266353953
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.