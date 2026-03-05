Et ensuite, le silence

Sous couvert du portrait d'une famille en apparence ordinaire, les coulisses d'un drame domestique. Le 1er janvier, au 10 rue Georges-Marie, l'irréparable a été commis. Charlotte et Martin forment avec leurs enfants une famille sans histoires. Et pourtant... Alors que Charlotte décide sur les conseils de sa psychologue de se livrer dans un journal, se dévoile peu à peu une réalité que nul ne pouvait soupçonner. De Charlotte ou de Martin, qui est le vrai coupable ? Qui est la victime ?