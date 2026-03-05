Le tout premier roman de Françoise Bourdin, écrit alors qu'elle n'avait même pas 18 ans était introuvable depuis sa première édition il y a plus de 50 ans " A force d'écrire des nouvelles, je me suis lancée dans la rédaction d'un roman. Le premier est toujours un peu autobiographique. Bref, je suis allée présenter ce manuscrit aux éditions Julliard, qui l'ont accepté ! J'étais folle de joie quand Marcel Julian, alors directeur, m'a signé mon premier contrat avec Les Soleils mouillés . Je n'étais même pas majeure ! " - Françoise Bourdin Frédérique est une très jeune femme, pleine de fougue et passionnée de course hippique. A 17 ans, elle décide de fuir la relation fusionnelle mais compliquée qu'elle vit avec son premier amour. Arrivée à Londres, elle tombe sous le charme d'un jeune Lord brillant et au caractère rassurant qui lui ouvre les portes de l'aristocratie anglaise. Ils se marient quelques mois plus tard. Quatre ans s'écoulent, Frédérique mène avec le bel anglais une vie certes agréable, mais sans saveur, sans frisson, sans passion. Lassée de ce quotidien terne, la France, l'aventure et les champs de course lui manquent. La nostalgie l'emporte, et de retour à Paris, elle revoit son premier amour, Joël, devenu jockey. Alors qu'elle pensait l'avoir oublié, Frédérique revit à son contact et retrouve la flamme qui l'animait autrefois. On peut sacrifier son passé, le renier ou le détester, mais on ne peut pas l'effacer. Envahie d'étranges sensations, elle provoque les rencontres avec le jockey et joue un jeu de plus en plus dangereux, jusqu'au drame... Le tout premier roman de Françoise Bourdin, écrit alors qu'elle n'avait même pas 18 ans. Une découverte du milieu de la course hippique qu'elle affectionnait tant. L'histoire d'une jeune femme inarrêtable, s'accrochant à ses rêves et sa liberté, peu importe le prix à payer.