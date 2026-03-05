Cérémonie d'orage

Dans Londres inondée, trois soeurs aux relations compliquées se retrouvent après la mort de leur père. " Un roman queer émouvant et satirique sur le dérèglement climatique. " Les Inrockuptibles Une pluie ininterrompue s'abat sur Londres. La planète est inondée, les gens vivent et travaillent au sommet des gratte-ciels tandis que les eaux montent et la folie collective gronde. Trois soeurs aux liens distendus (Irene, Isla et Agnes) se trouvent réunies, à la mort de leur père éminent architecte, au sein de son magnum opus, une spectaculaire maison de verre bâtie sur l'eau. Par leurs récits, la vie chaotique des filles se révèle, et les souvenirs étranges resurgissent. Elles ignorent tout de la véritable raison de leur présence ici. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Laetitia Devaux et Laure Jouanneau-Lopez " Un roman queer émouvant et satirique sur le dérèglement climatique. " Les Inrockuptibles " Superbement ciselée dans l'écriture de ses personnages. " Le Soir " Un livre envoûtant, sublimé par une plume unique. " Zone Critique " Brillamment audacieux. " The Guardian " Une écriture élégante, une imagination époustouflante. " The Times