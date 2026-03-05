Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Par-delà les épreuves

Guillaume Hassinat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si la plus grande mission de votre vie était de vous confronter à vous-même ? Pendant plus de 20 ans, Guillaume Hassinat a évolué dans les forces spéciales et les services spéciaux, des environnements où l'exigence physique et mentale ne laisse aucune place à l'improvisation. Mais derrière cette carrière hors du commun se cache un autre défi, bien plus intime : affronter ses propres doutes, ses failles, et ses limites pour révéler une force intérieure insoupçonnée. Dans ce livre puissant et profondément personnel, l'auteur partage les leçons d'une double expérience : celle d'une carrière atypique et celle d'un parcours de vie jalonné d'obstacles, d'épreuves et de défis. Ce guide pratique et inspirant vous invite à : explorer qui vous êtes vraiment, derrière les masques et les certitudes sortir de votre zone de confort pour découvrir votre véritable potentiel construire un mental d'acier capable de surmonter n'importe quelle adversité transformer vos expériences, même les plus douloureuses, en forces pour avancer. Au fil des pages, vous apprendrez à vous regarder en face, à repousser vos limites et à devenir la meilleure version de vous-même. Ce livre n'est pas une théorie, mais un retour d'expérience unique, né d'une vie à la croisée des défis extrêmes et des épreuves personnelles. Préparez-vous à entamer un voyage au coeur de votre esprit, là où réside votre véritable force. Le plus grand combat est celui que l'on mène contre soi-même... et la plus belle victoire est de se révéler à soi. Le moment est venu de faire face. Etes-vous prêt ?

Par Guillaume Hassinat
Chez Solar

|

Auteur

Guillaume Hassinat

Editeur

Solar

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Par-delà les épreuves par Guillaume Hassinat

Commenter ce livre

 

Par-delà les épreuves

Guillaume Hassinat

Paru le 05/03/2026

336 pages

Solar

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192630
9782263192630
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.