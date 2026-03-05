Inscription
#Essais

La mort sereine

Marie de Hennezel

Un ouvrage plein d'humanité sur une manière de mourir encore tabou. L'Aide à mourir qui sera très certainement votée en 2026 offrira bientôt aux citoyens français la possibilité d'avoir recours au suicide assisté ou à l'euthanasie. Mais entre vivre et mourir, une troisième voie existe : mourir à l'indienne. Cette méthode consiste en une interruption volontaire d'alimentation. Elle était autrefois pratiquée par nos ancêtres, et l'est encore aujourd'hui par les Inuits et les Jains, en Inde. Cette manière de mourir indolore diffère du syndrome de glissement (refus de s'alimenter par colère ou chagrin), car il n'y a pas dans cette anorexie finale de connotation dépressive. Il s'agit au contraire d'un consentement plein et serein à mourir. Contrairement à l'euthanasie et au suicide, assisté ou non, qui impliquent un acte radical, violent pour soi-même et pour les autres, demandant éventuellement l'intervention d'autrui, " mourir à l'indienne " n'implique pas les autres et est une façon douce et non-culpabilisante de mourir, donnant aux proches le temps de dire au revoir. A partir de son expérience personnelle d'accompagnement de deux proches (84 ans et 97 ans) et en s'appuyant sur des témoignages de médecins, Marie de Hennezel présente une façon manière de mourir qui séduit de plus en plus de personnes âgées. Dans ce petit livre, elle combat également l'image véhiculée dans le grand public selon laquelle " mourir de faim et de soif " serait une abomination. Un texte fort et doux, une méditation sur le sens de l'existence et sur le devoir d'accompagnement des personnes âgées vers la fin de vie.

Par Marie de Hennezel
Chez Plon

|

Auteur

Marie de Hennezel

Editeur

Plon

Genre

Psychogérontologie

La mort sereine

Marie de Hennezel

Paru le 05/03/2026

128 pages

Plon

18,90 €

9782259325691
