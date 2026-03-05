Inscription
#Essais

Les Conquérantes

Alexia Mayer, Aelst julia Van, Julia Van Aelst

Un livre qui célèbre les personnalités féminines qui font l'actualité. Elles n'ont pas attendu qu'on leur fasse une place. Elles l'ont prise. Les Conquérantes dresse le portrait de 31 femmes qui ont osé s'imposer , dans des univers encore largement dominés par les hommes. Femmes politiques, entrepreneuses, sportives, scientifiques, artistes... Elles racontent, avec une sincérité rare, ce qui se cache derrière la réussite : les doutes, les obstacles, les échecs, mais aussi les victoires et les moments décisifs. Clara Gaymard, Yaël Braun-Pivet, Marine Tondelier, Christel Heydemann, Sarah Ourahmoune, Virginie Guyot, Dorine Bourneton, Kelly Massol, Anne L'Huillier, Prix Nobel de Physique, et bien d'autres livrent des récits intimes et puissants. Maternité, rapport au corps, ambition, leadership, pouvoir, place des femmes dans le monde du travail... Les Conquérantes explore les grandes questions qui traversent la vie des femmes aujourd'hui et montre comment transformer les difficultés en force. Un livre inspirant, nécessaire, pour toutes celles qui veulent croire en leurs rêves - ; et les conquérir.

Par Alexia Mayer, Aelst julia Van, Julia Van Aelst
Chez Plon

|

Auteur

Alexia Mayer, Aelst julia Van, Julia Van Aelst

Editeur

Plon

Genre

Actualité médiatique internati

Les Conquérantes

Alexia Mayer, Aelst julia Van, Julia Van Aelst

Paru le 05/03/2026

256 pages

Plon

21,00 €

9782259322676
