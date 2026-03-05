La Femme de chambre du Normandie

De l'inauguration du paquebot Normandie à son chavirage, les destins entremêlés de Zélie et Anaïs, deux femmes que tout oppose, qui vont s'apprécier et se déchirer, révélant les secrets d'un monde en perdition. Par l'autrice des Amants de l'été 44 . Surnommée " la fille des marais ", Zélie est une enfant solitaire et renfermée. Née dans une modeste ferme du Cotentin, elle a été élevée comme une sauvageonne, en l'absence de père et par une mère peu aimante. Mais sa rencontre avec Julian, un Irlandais qui lui donne des leçons d'anglais, va changer le cours de sa destinée. Ainsi en 1935, à vingt et un ans, elle devient femme de chambre à bord de Normandie et se lie avec une riche passagère, Anaïs de Saint-Cyr, qu'elle admire. Zélie accède alors à un nouvel univers, se mêle à des personnes d'un autre milieu que le sien, dont Will, qui tombe amoureux d'elle. Lors de ses traversées jusqu'à New York, elle découvrira aussi la face cachée de cette haute société, entre faux-semblants et secrets d'alcôve. Un roman à la croisée de deux mondes, révélateur des intrigants rapports maîtres-serviteurs, qui unit des héroïnes magnifiques que tout oppose.