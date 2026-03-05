Le service public à la française Pensé de façon empirique puis théorique au début du XXe siècle comme un modèle original forgeant le cadre légal des grandes actions de l'Etat, le " Service public à la française " est aujourd'hui dépassé . A l'épreuve du droit interne et européen , le cadre classique a fait place à des structures diversifiées , à une ouverture à la concurrence de services hier associés aux missions régaliennes de l'Etat . Dans une perspective juridique mais également sociologique et politique , l'ouvrage précise les grands traits du modèle classique et ses évolutions rendues nécessaires. De nombreux exemples concrets de services publics viennent illustrer le propos.