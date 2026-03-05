Inscription
#Essais

Petits et grands singes

Sylvie Barbier-Tabouret, Claire Barthomeuf-Schillinger

Un documentaire passionnant adpaté aux jeunes lecteurs De l'impressionnant gorille au minuscule ouistiti pygmée, ces espèces aux multiples facettes offrent un terrain de découvertes infini... Un documentaire spécialement conçu pour les jeunes lecteurs avides de découvertes et de connaissances ! - Des informations passionnantes et de très belles photos - Un texte et une mise en pages adaptés aux jeunes lecteurs - Des aides au vocabulaire, des activités de compréhension et des jeux de lecture + De jolies cartes animaux à collectionner !

Par Sylvie Barbier-Tabouret, Claire Barthomeuf-Schillinger
Chez Magnard

|

Auteur

Sylvie Barbier-Tabouret, Claire Barthomeuf-Schillinger

Editeur

Magnard

Genre

Multi-matières

Petits et grands singes

Sylvie Barbier-Tabouret, Claire Barthomeuf-Schillinger

Paru le 05/03/2026

32 pages

Magnard

5,60 €

9782210785045
