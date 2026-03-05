Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le cyberharcèlement politique contre la démocratie

Alain Garay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Harcelés, insultés, menacés, attaqués dans la sphère publique et traqués jusque dans leur vie privée, de plus en plus d'élus et de candidats à des élections craignent pour leur sécurité et celle de leurs proches. Sur les réseaux sociaux et au-delà, la démocratie est mise en danger. Comment faire face à ce fléau ? Que dit le droit ? Avocat à la cour, Maître Alain Garay brise le silence et apporte toutes les réponses à un problème crucial d'envergure nationale. La violence politique est de retour. Et le cyberharcèlement en constitue la pointe avancée. Son but ? Intimider, discréditer, contraindre les acteurs publics. Cette violence constitue-t-elle le prix à payer de la liberté d'expression ou porte-t-elle atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui ? Pour la première fois, le contentieux du cyberharcèlement en politique est ici décrypté et la complexité des procédures enfin décodée. Simple, accessible, affrontant toutes les situations, confrontant tous les problèmes, ce guide inédit examine les moyens et les actions que l'on peut mettre en oeuvre pour assurer la prévention et la répression. Une somme de référence. Préface d'Arnaud Dupui-Castérès Avocat à la cour de Paris et de Bordeaux et enseignant à l'Institut catholique de Paris, Alain Garay a été expert auprès de l'OSCE. Chroniqueur dans plusieurs quotidiens de la presse française et étrangère, il a publié de nombreux ouvrages dont, dernièrement, avec Philippe Coursier, Le radicalisme religieux face au droit, aux Editions du Cerf.

Par Alain Garay
Chez Cerf

|

Auteur

Alain Garay

Editeur

Cerf

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cyberharcèlement politique contre la démocratie par Alain Garay

Commenter ce livre

 

Le cyberharcèlement politique contre la démocratie

Alain Garay

Paru le 05/03/2026

280 pages

Cerf

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204177535
9782204177535
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.