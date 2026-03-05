Le cyberharcèlement politique contre la démocratie

Harcelés, insultés, menacés, attaqués dans la sphère publique et traqués jusque dans leur vie privée, de plus en plus d'élus et de candidats à des élections craignent pour leur sécurité et celle de leurs proches. Sur les réseaux sociaux et au-delà, la démocratie est mise en danger. Comment faire face à ce fléau ? Que dit le droit ? Avocat à la cour, Maître Alain Garay brise le silence et apporte toutes les réponses à un problème crucial d'envergure nationale. La violence politique est de retour. Et le cyberharcèlement en constitue la pointe avancée. Son but ? Intimider, discréditer, contraindre les acteurs publics. Cette violence constitue-t-elle le prix à payer de la liberté d'expression ou porte-t-elle atteinte au respect des droits et des libertés d'autrui ? Pour la première fois, le contentieux du cyberharcèlement en politique est ici décrypté et la complexité des procédures enfin décodée. Simple, accessible, affrontant toutes les situations, confrontant tous les problèmes, ce guide inédit examine les moyens et les actions que l'on peut mettre en oeuvre pour assurer la prévention et la répression. Une somme de référence. Préface d'Arnaud Dupui-Castérès Avocat à la cour de Paris et de Bordeaux et enseignant à l'Institut catholique de Paris, Alain Garay a été expert auprès de l'OSCE. Chroniqueur dans plusieurs quotidiens de la presse française et étrangère, il a publié de nombreux ouvrages dont, dernièrement, avec Philippe Coursier, Le radicalisme religieux face au droit, aux Editions du Cerf.