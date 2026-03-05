Comprendre, appliquer, anticiper vos obligations comptables avec ce guide pratique clair, complet et à jour. Fidèle à son souhait d'accompagner au mieux les associations, le HCVA propose une nouvelle édition de son guide pratique des règles comptables applicables aux associations, fondations et fonds de dotation. En décrivant les méthodes, en expliquant les changements ainsi qu'en proposant des exemples concrets et des modèles, ce guide porte toujours l'ambition d'être un outil d'accompagnement quotidien des directeurs financiers, comptables ou trésoriers des associations, fondations et fonds de dotation. Après six années d'application du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif de l'Autorité des normes comptables, cette nouvelle édition tient compte et éclaire également les entités concernées sur les évolutions tant pratiques que réglementaires. Elle leur permet une présentation de leurs comptes annuels respectueuse de leurs obligations et transparente.