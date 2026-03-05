Inscription
150 activités ludiques pour se (re)mettre au français pour étrangers

Catherine Mazauric

Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre le français sans pression ! > Pour les étrangers souhaitant apprendre le français ! Dans ce cahier, vous trouverez : - Des activités pour bien prononcer et s'exprimer - Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison - Des tests pour s'évaluer - Les corrigés des exercices - La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage > Now, I can speak French !! In this book, you will find : - Activities to learn to express yourself well in French - Grammar, vocabulary, and conjugation exercises - Tests for self evaluation - Corrected exercises - Dialogue transcriptions + 20 dialogues to listen to by flashing QR codes Voie express

Par Catherine Mazauric
Chez Nathan

Auteur

Catherine Mazauric

Editeur

Nathan

Genre

Exercices

150 activités ludiques pour se (re)mettre au français pour étrangers

Catherine Mazauric

Paru le 05/03/2026

128 pages

Nathan

11,90 €

9782095064938
© Notice établie par ORB
