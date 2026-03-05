150 activités ludiques pour se (re)mettre au français pour étrangers

Un cahier pratique, à compléter, avec 150 activités ludiques pour apprendre le français sans pression ! > Pour les étrangers souhaitant apprendre le français ! Dans ce cahier, vous trouverez : - Des activités pour bien prononcer et s'exprimer - Des exercices autour de la grammaire, du vocabulaire et de la conjugaison - Des tests pour s'évaluer - Les corrigés des exercices - La transcription des dialogues + 20 dialogues audio à écouter en flashant les QR codes présents dans l'ouvrage > Now, I can speak French !! In this book, you will find : - Activities to learn to express yourself well in French - Grammar, vocabulary, and conjugation exercises - Tests for self evaluation - Corrected exercises - Dialogue transcriptions + 20 dialogues to listen to by flashing QR codes Voie express