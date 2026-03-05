La plume magique

Quand les éternuements deviennent magiques, l'aventure n'attend pas ! Dès 6 ans Ruby la licorne est très malade ! A chaque fois qu'elle éternue, une catastrophe magique arrive dans tout le pays imaginaire. Le docteur est formel : pour guérir , Ruby doit trouver une plume de dragon dans les montagnes enfumées. Heureusement, ses fidèles acolytes le marchand de sable et la petite souris sont là pour transformer cette quête périlleuse en aventure extraordinaire pleine de courage et d'amitié . Dans cette histoire enchanteresse, découvrez comment une simple plume peut sauver tout un royaume et faire naître les plus belles amitiés.