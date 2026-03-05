Inscription
#Roman jeunesse

La plume magique

Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez

Quand les éternuements deviennent magiques, l'aventure n'attend pas ! Dès 6 ans Ruby la licorne est très malade ! A chaque fois qu'elle éternue, une catastrophe magique arrive dans tout le pays imaginaire. Le docteur est formel : pour guérir , Ruby doit trouver une plume de dragon dans les montagnes enfumées. Heureusement, ses fidèles acolytes le marchand de sable et la petite souris sont là pour transformer cette quête périlleuse en aventure extraordinaire pleine de courage et d'amitié . Dans cette histoire enchanteresse, découvrez comment une simple plume peut sauver tout un royaume et faire naître les plus belles amitiés.

Par Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez
Chez Nathan

Auteur

Mélanie Grandgirard, Kathie Fagundez

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Paru le 05/03/2026

32 pages

6,20 €

9782095063801
