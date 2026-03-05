Chorégraphies animales

Migrations d'oies, bancs de sardines, abeilles qui communiquent... Découvrez la danse secrète de la nature ! Plongez dans l'univers fascinant des chorégraphies naturelles avec ce livre au format innovant, tout en longeur et dépliants ! Une balade poétique pour découvrir comment les animaux sauvages orchestrent de véritables ballets dans la nature. Dans ce magnifique album se déploie la magie des migrations : du vol en V des oies sauvages qui parcourent 3000 kilomètres sans escale, à la nage synchronisée des bancs de sardines qui aveuglent leurs ennemis par le reflet de leurs écailles. Apprenez-en plus sur le mystère de la communication des insectes : les abeilles qui dansent pour transmettre leurs messages ou les fourmis qui coopèrent comme un seul organisme. Grâce à son format innovant à rabats, chaque page révèle ainsi une nouvelle facette de ces fascinants ballets naturels. Les illustrations sublimes et expressives donnent vie à ces spectacles grandioses qui inspirent encore aujourd'hui la recherche scientifique. Pour une approche poétique de la nature à partir de 7 ans.