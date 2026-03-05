Inscription
#Essais

Mon 1er livre d'art la paix

Shana Gozansky

ActuaLitté
Observation tendre et poétique de la paix sous toutes ses formes, ce livre adressé aux tout-petits explore ce thème d'une manière nouvelle et accessible : à travers l'art. Hommage tendre à un sujet plus que jamais d'actualité, ce livre tout-carton associe des oeuvres d'art à un texte poétique à lire à voix haute, pour explorer le thème de la paix de manière originale. Le concept de paix est rendu accessible aux jeunes enfants à travers des situations familières du quotidien : trouver la paix lors d'un jour de grand soleil ou d'une nuit tranquille, en famille, entre amis ou en soi, ou encore retrouver la paix en respirant calmement, avec des gestes doux.

Par Shana Gozansky
Chez Phaidon

|

Auteur

Shana Gozansky

Editeur

Phaidon

Genre

Beaux arts

Mon 1er livre d'art la paix

Shana Gozansky

Paru le 09/04/2026

48 pages

Phaidon

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
